金門副縣長黃怡凱（右）赴文化局勘查異地分組辦公整備情況。（金門縣府觀光處提供）

台灣疫情快速蔓延，金門縣府即起彈性上下班，並規畫異地分組辦公，期待分流機制可減少群聚感染。副縣長黃怡凱今天(17日)下午勘查整備作業，強調備而不用，一旦需要立即啟用。

縣府人事處說明，因應國內新冠肺炎疫情持續發燒，縣府為維護各公務機關正常運作，已規畫多項措施：

一、超前部署異地分組辦公，包括人力備援運用、辦公場所及資訊機具、設備等整備作業，各機關並陸續於本周開始實施演練，視金門疫情發展及中央疫情指揮中心決定，即可隨時啟動。

二、實施彈性上下班分流機制，減少員工通勤集中於尖峰時刻，降低相互感染的機率，即日起至5月28日止，縣府及所屬機關上班時間自上午7時30分至8時30分，下班時間自下午5時至6時。

三、即日起至5月28日全面暫停公務赴台，如確有必要府內各單位須專案簽准，所屬機關學校則須專案報府核准。

四、勸導同仁暫緩私人行程赴台，員工如確有必要赴台，應向服務機關報備，且詳列行程，以利機關掌控，返金後應進行自我健康監測14天。

金門縣車、船加強清消，降低病毒的感染機率。（金門縣府觀光處提供）

五、實施出入口管制措施，員工憑識別證上班，進入辦公室前均應先行量測體溫，上班期間並應全程戴口罩。另洽公民眾一律採實名登記制，並應戴口罩接受測體溫量測。

六、設立「戶外物流遞送專區」 郵局、快遞、貨運物流公司運送之人員送達公文或寄送郵件、包裹等物品，均應在縣府府大門口停車並接受量測體溫後，再至縣府警衛室遞送，不得進入府內辦公區域。

縣府今天下午並擇定文化局及車船處等2個機關啟動實地演練，副縣長黃怡凱率人事處長蔡流冰、副處長錢忠直等人勘查整備現況。其中，文化局異地辦公地點為北棟圖書館4樓視聽室、演藝廳大樓一樓貴賓室及三樓中控室，車船處為南機路建華保養廠。

人事處並表示，各機關近日自台灣本島返金的人員，除進行自我健康監測外，也應與其他同仁先行區隔上班，以減少可能的感染機率。

(中時 )