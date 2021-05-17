防疫全民動氣來！中央流行疫情指揮中心為疫情防控，推動通勤族電子票證記名，面對疫情升溫後首個上班日，四大電子票證的成績都已曝光！顯示民眾配合度高，反應相當熱烈。

根據悠遊卡、一卡通、愛金卡（icash 2.0）以及有錢卡（Happy Cash）方面提供的資訊，悠遊卡方面自5月16日起記名人數就直線上升，至17日下午16時止，不到2天已有超過10萬張悠遊卡完成記名；一卡通則指出截自今日，民眾進件記名數量已近萬件，與平日記名數量相比成長近百倍；愛金卡則是回應首日記名數比平常成長10倍以上；有錢卡Happy Cash則表示在指揮中心鼓勵電子票證記名後，今日的記名件數為先前的4倍。為因應指揮中心防疫對策，目前愛金卡、有錢卡方面都免收記名費50元。

台灣4大電子票證都有提供記名服務。（摘自衛生福利部、遠鑫遠鑫電子票證提供）

悠遊卡公司提醒，包括標準卡面、裁型卡、3D造型悠遊卡，都可在悠遊卡公司官方網站完成記名，或透過悠遊付APP中「悠遊卡」功能中綁定悠遊卡並連結錢包完成記名；若手中的是由金融機構發行的悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、帳戶連結悠遊卡，電信商發行的電信悠遊卡，以及學生證悠遊卡、敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡，由於申辦時已等同記名，持卡人不需再另外記名。

一卡通則表示，所提供的電子支付服務「LINE Pay Money」使用者都已經是實名制，不必另外再記名目前可使用LINE Pay乘車碼的公共運輸有高雄及桃園捷運、淡海輕軌、部分公車客運及渡輪。一卡通除自購的一卡通票卡須上網記名外，其他卡種如數位學生證、社福卡及與銀行聯名的信用卡及金融卡均為記名卡，民眾也可拿來搭車消費並紀錄足跡，有助於疫調追蹤。一卡通聯名信用卡合作銀行目前共有26家，聯名一卡通具有自動加值功能，能省去現金加值的麻煩及風險，還可享搭乘交通及多項消費優惠，也是落實實名制的好選擇。此外，一卡通數位學生證或社福卡，如敬老卡、愛心卡及陪伴卡等已為記名卡，也可以透過LINE Pay中的LINE Pay Money完成連結一卡通功能，就能開啟自動加值的服務，卡片餘額不足時，可透過LINE Pay Money帳戶餘額，直接加值到卡片中。

(科技)