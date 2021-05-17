證交所公告17日證券商申報投資人違約金額，「買進、賣出合計總金額」為7,234萬元，但「買進、賣出相抵後金額」僅572萬元，均較上周五各3.17億元及5,147萬元大幅銳減，至於個股方面，則沒有達到違約資訊揭露的標準。

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(工商 )

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