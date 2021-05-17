違約交割回落至572萬元 無個股達揭露標準 21:112021/05/17 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所公告17日證券商申報投資人違約金額，「買進、賣出合計總金額」為7,234萬元，但「買進、賣出相抵後金額」僅572萬元，均較上周五各3.17億元及5,147萬元大幅銳減，至於個股方面，則沒有達到違約資訊揭露的標準。 宜蘭新增2確診 1人與羅東遊藝場有關、1人赴台中進香團 1分鐘讀財經》政府全面備戰 護盤國家隊待命 力擋今股匯雙殺 (工商 ) #標準 #買進 #違約交割 #證交所公告 #證券商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中市文化局52館舍關閉 197個研習班暫停授課 15:522021/05/17 生活 散戶真的變韭菜 外資終結連5賣轉買334億 掃貨這10檔 17:462021/05/17 財經 新北開罰首例 西堤蘆洲集賢店未設隔板罰1.5萬遭停業 08:402021/05/17 生活 開源＋理財 菜鳥攢2000萬才能退休 04:102021/05/17 生活新聞 因應疫情升溫 勞動部督促外送平台業者及外送員共同防堵 10:332021/05/17 財經 藝文事業營運損失補助專案 今開放申請 17:382021/05/17 生活 證交所：上市公司基本面優、Q1獲利大躍進 17:322021/05/17 財經 尚青論壇》糟，台灣經濟已現危機（何溢誠） 12:022021/05/17 尚青論壇 疫情連環爆各界緊繃 台股跌逾400點 11:372021/05/17 財經 融資追繳令恐出籠 萬四是關卡 04:102021/05/17 財經要聞 確診人數再增 台股破12日低點 國安基金護盤機制啟動？ 13:122021/05/17 財經 財經熱門新聞 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 台灣晶片製造全球第一 外媒卻警告：這國砸12.6兆拚科技金牌 - 財經 517停電 比照513事故研擬補償 - 財經 散戶真的變韭菜 外資終結連5賣轉買334億 掃貨這10檔 - 財經 台產500元防疫保單搶不到？這2種隔離就理賠 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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