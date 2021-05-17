台灣高鐵（2633）17日宣布，配合政府防疫政策，減少民眾非必要外出行程，自即日起至各縣市實施三級警戒期間，凡旅客購票後已領取實體車票者，乘車日於三級警戒期間內，不限搭乘區間，因故不及於期限內辦理退票，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至高鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費。

此外，旅客購買去回程車票，其中單程乘車日期如非三級警戒期間內，仍可同時攜帶去、回程車票，至車站窗口辦理退票，台灣高鐵將一併免收去回程退票手續費。

台灣高鐵提醒，以「T Express」行動購票App或高鐵網路訂票系統訂位付款者，若因故取消行程，請盡速於退票期限內，直接於線上辦理退票及退款，亦免收手續費。回數、定期票依其使用須知規定辦理退票者，亦得免收退票手續費。

若透過高鐵合作便利商店購票旅客，亦可就近至便利商店辦理退票，雖可免收高鐵退票手續費，但須依照各便利商店業者規定，支付便利商店服務費。

此外，台灣高鐵指出，購買高鐵假期、交通聯票、活動套票等旅遊產品的旅客，行程日期於三級警戒期間內，請至遲於出發前一日洽原購買通路辦理退票；飯店聯票、國旅聯票若已領取實體高鐵車票者，則需優先辦理退票後，再依原購買通路規定，辦理相關退費。

此外，台灣高鐵即日起至6月8日實施全車對號座，暫停自由座服務，車站付費候車區及車廂內均禁止飲食，旅客若因生理需求需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲／食用完畢後，儘速佩戴口罩。

旅客若為經衛生福利部疾病管制署公告「具感染風險民眾追蹤管理」對象（需居家隔離、居家檢疫、自主健康管理或需健康追蹤者），如有購買高鐵車票，且無法於退票期限前取消行程者，可自乘車日起一年內持未經使用之車票及相關證明文件，至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

(工商 )