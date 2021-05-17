彰化縣政府率全國之先，首創開設疫情災害應變中心，由彰化縣長王惠美擔任指揮官，今天下午親自主持會議，並串聯整合26鄉鎮市公所同步視訊討論，成立口罩糾察隊、公所清消大隊，盼能深入全縣589個村里，全面投入落實防疫，防堵疫情破口。（謝瓊雲攝）

疫情急遽升溫，全面防堵疫情擴散；彰化縣長王惠美17日宣布彰化縣防疫進入準三級，即日起將比照重大天然災害，進駐彰化縣消防局正式開設疫情災害應變中心，她本人將親自主持，與26鄉鎮市公所即時視訊會議，並串聯組成口罩糾察隊，動員各層級公部門全面投入防疫。

昨天應變中心首度召開第一次應變會議，擔任指揮官的王惠美會中裁示3點，一、請各鄉鎮市公所成立「口罩糾察隊」，勸導民眾應遵守指揮中心的規定；二、請各鄉鎮市公所成立「個案熱區清消大隊」，依據縣級指揮中心提供的熱區範圍，最慢於24小時內完成清消；三、請各鄉鎮市公所應定期查核各場所人流的管制措施及防疫作為。

王惠美表示，新冠肺炎變異病毒株在全台發威，疫情超乎過去預想，空前嚴峻，而全球累計死亡人數已比第一次世界大戰更多，水災、颱風等重大天然災害造成的損失都沒這麼大。

王惠美指，要求各鄉鎮都成立「口罩糾察隊」，隨時提醒民眾戴好口罩，保護自己也可保護別人，尤其希望公所清消大隊全力配合，在疫調過程中，快速至轄區內菜市場等公共區域快速完成消毒。

她說，過去每逢颱風來襲，縣市地方政府都會因應分三級開設災害應變中心，但防疫卻只有到中央與縣市政府的層級而已，因此彰化比照天災，整合擴及地方公所，匯聚各層級的防疫力量，攜手將疫情盡快穩住，讓各行各業早日回復正常生活。

彰化縣政府指出，依「彰化縣災害應變中心作業要點」規定，彰化縣超前部署成立縣級疫情災害應變中心，同步納入各地方公所開設鄉鎮級疫情災害應變中心，進駐單位除縣府25局處外，另有相關單位如彰化後備指揮部，與藉由視訊參與討論的26鄉鎮市公所，共同討論各項防疫措施，希望各層級總動員，全面投入防疫工作。

縣府說，目前暫定每周一召開一次會議，若疫情繼續向上發展，彰化縣再有新增本土確診案例，則視疫情需要滾動式調整為每周一、三、五，甚至每天開設討論防疫相關事務，全縣公部門總動員，從縣政府串聯鄉鎮市公所，深入全縣589個村里，大家一起全力防堵疫情破口。

(中時 )