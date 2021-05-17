台灣新冠肺炎疫情突然爆發社區傳播，確診人數跳躍式上升，全台民眾自主性封城，台南市有多處景點封閉，台南市觀旅局初估15日、16日疫情爆發以來首周假日，主要景點遊客人數較去年同期平均流失5成。

台灣15日起本土確診個案180例，16日本土個案再新增207例，連續兩天爆量確診數震驚全台，各地熱門景點宣布關閉，旅遊業大受影響。

台南市在上周疫情來襲時，南區黃金海岸方舟，左鎮化石園區與虎頭埤蟋蟀生態館率先宣布封閉、四草綠隧的遊船停駛。另外德元埤荷蘭村、雙春濱海遊憩區與龜丹溫泉體驗池室內空間都採人數管制，台江國家公園17日宣布關閉安南區遊客中心與七股區的六孔遊客中心。

上周六、日是疫情發生首周假日，台南市觀旅局17日統計，台南市各主要景點遊客人數雪崩式下滑，奇美博物館、台南美術館、山上水道博物館等地遊客僅是去年同期的5成，戶外的景點如虎頭埤、關子嶺遊客下降較少，也掉了3成多。

不只景點遊客變少，旅宿業更是大受衝擊，台南市觀旅局長郭貞慧表示，現階段疫情正延燒，請業者共體時艱，加強清潔消毒、量測體溫與填報資料，台南市觀旅局誰滾動檢討，避免群聚。

原本5月就是旅遊業淡季，疫情肆虐更是雪上加霜，郭貞慧預估，下周假日遊客持續下滑，可能會更少。

(中時 )