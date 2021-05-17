前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥先前曝光萬華茶室超嗨玩法影片，引發熱議，他今（17日）親自前往萬華街道，直擊1名白上衣外籍女子仍當街拉客，還說許多陸籍女子仍住在當地套房中，3、4人擠一間，有症狀也不篩檢，直言「這裡是最毒的」，而遊民移往別處仍不戴口罩、到處喝酒咆哮，呼籲柯文哲應重視此問題。

童仲彥在臉書表示，1位熟悉茶室街生態的大老提醒他，萬華區西園路、和平西路和廣州街一帶仍有不少陸籍女子住在裡面，她們平時在茶室工作，只有睡覺時才會回家，「大老指出，這裡是最毒的」，因為她們大多3、4人住一間房，即便有症狀也不會篩檢，在疫情嚴重的熱區，仍有「一樓一鳳」，童就當場直擊1名外籍女子正在拉客。

童仲彥前往萬華街道，直擊1名白上衣外籍女子仍當街拉客，還說許多陸籍女子仍住在當地套房中，3、4人擠一間，有症狀也不篩檢，直言「這裡是最毒的」。（圖／翻攝自童仲彥臉書）

此外，童仲彥說，在艋舺公園的遊民們因為擔心遭關注，已經流竄到河濱公園或社區公園裡，但他仍直擊到不少遊民不戴口罩，聚集起來喝酒，甚至咆哮，他因此建議柯文哲應在萬華逐戶調查，落實茶室工作者及客人建冊調查篩檢，並思考遊民安置問題，「最重要的是，該是正視成立合法性專區，這有助社區公共衛生的政策了」。

童仲彥之前曝光萬華茶室超嗨影片。（翻攝YouTube）

許多網友則留言，「了不起，『調茶』」、「我大童哥辛苦了，走訪深入民間」、「了不起，調查局局長」。童仲彥先前向網友表示，「你們認為茶室都在泡老人茶嗎？茶室、阿公店可以怎麼玩？阿童為什麼一再主張成立合法性專區，因為對防疫很重要，希望確診的女子沒有像影片中玩成這樣。」根據他公開的影片，可見身材火辣的小姐只穿一條丁字褲，直接坐在男客身上磨蹭、熱舞，讓民眾一窺茶室超嗨玩法。

(中時新聞網)