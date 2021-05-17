假交友真詐財案件屢見不鮮，日前新北市中和區48歲游姓男子誤信詐騙集團IG上一名叫Chinlin51的女子，該女子自稱是美軍軍營內的護士，因想請假離開營地，營地指揮官表示需要匯款新台幣85000元才能請假回台灣，並到銀行準備借款領款，受理的銀行行員發現不太對勁，機警通報警方，由警方在耐心勸導下才成功阻止遊民遭詐。

中和分局中原派出所警員張晉嘉、曾郁航於110年4月29日12時許執行巡邏勤務時，接獲位於中和區中山路上國泰世華銀行專員報案，賴專員表示說有名一男子要提領現金新台幣10萬元整併匯款至不明帳戶，希望警方協助了解。

張等2員抵達現場後，向游民了解整個情況，發現是有關交友詐欺，為游民與網路上認識的女子以老婆稱呼，但雙方皆無見過面，且該女子自稱是美軍軍營內的護士，因想請假離開營地，營地指揮官表示需要匯款新台幣85000元才能請假回台灣，張等2員清楚告知該游民是被詐騙了，因游民仍半信半疑，故員警便耐心向其說明相關詐騙手法之流程及警方以往處理經驗，最後成功阻止游民遭詐。

中和警分局表示，切勿輕易相信陌生網路交友，以防遭有心人士詐騙血汗老本，還有民眾接到任何親友借款的電話或訊息、甚至有關投資方面，務必再撥打一通電話給對方求證或上網搜尋相關資料，以免陷入詐騙話術陷阱，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110查詢。

(中時 )