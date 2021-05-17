桃園市政府宣佈全市禁止公祭首日，有殯葬業者向桃園市議員黃敬平投訴陳情，指市府禁公祭規定不明，自由拈香仍造成有群聚疑慮，還有桃園市長秘書、桃園市政府顧問、民進黨桃園市長擬參選人及其團隊秘書還是堅持要求公祭但不唱名，都讓喪家家屬和奠禮禮儀師看了搖頭。

殯葬業者向黃敬平反映說，17日上午有多場公祭，中壢殯葬所派兩人為為一組編制，到桃園市立中壢殯儀館等各禮廳拍照蒐證，以及檢查是否有做好實聯制、消毒等防疫措施。市府宣佈公祭取消，但是親友拈香在公祭儀式外，卻未像雙北的殯儀館禮廳有明確人數限制及禁令規範，到底要不要繼續維持親友自由拈香，喪家和業者都很困擾。

黃敬平認為，民政局、殯葬處都應儘速跟全市殯葬業者及公會溝通，一般民間奠禮儀式分為家祭、公祭、親友自由拈香等三大程序，只籠統的說禁止公祭，易產生混淆，自由拈香仍有把告別式場親友群聚的破口疑慮，應明確告知也不宜進行。

黃敬平表示，殯葬所的人不要只想著去拍照蒐證，抱著「抓違規」的心態，這種「諜對諜」的方式，反而讓喪家和業者更無所適從，禁令規定要明確、一次講清楚，而且禁令推及市立殯儀館以外的御奠園、大愛、新天堂、通天、啟航、天龍等民營殯儀禮廳及一般民眾喪宅全部應比照辦理。

桃園市政府殯葬管理所指出，參考台北市、新北市政府發布取消公祭公告，但一般喪禮流程包含家祭、公祭及自由捻香，考量自由捻香仍有造成群聚感染風險，市府立即與葬儀商業同業公會聯繫討論後，禁止公祭應包含自由捻香部分，將請公會立即轉知業者及家屬共同遵守規定，取消自由捻香。

(中時 )