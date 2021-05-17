PVC行情是否因印度市場干擾生變，引發關注。華夏（1305）副董林漢福認為，以PVC來說，「一下漲300美元、再調降100～200美元，其實並非不合理」，估計在供需未有新的平衡前，降幅不會太大，不用悲觀。另印度占比華夏外銷比重不是很高，4月後就開始減少接單，目前沒看到「毀單」狀況。

台、日、韓及大陸接續去年下半年來PVC暢銷態勢，今年第一季亞洲傳統旺季再創銷售高峰；而美國因冰風暴停工而加劇PVC供需失衡，為優先滿足後疫情之美國內需市場，PVC行情一路走揚，在大陸、印度、中東、土耳其、非洲及南美洲各主要市場陸續爆出史上最高交易價格。

影響所及，華夏第一季獲利年成長165.8％，毛利率32％，年成長12個百分比，EPS 1.49元。4月PVC總去化量年增27％；前4月累計年成長11％。

展望後市，華夏副總胡吉宏表示，去年下半年以來由於後疫情需求爆發，亞洲主要PVC廠家多持續擴大銷售量，以致目前多數廠家之PVC庫存處低水位，5月起台、日、韓及東南亞多家PVC及上游原料生產廠商已排定密集歲修，預期第二季之VCM及PVC供應情況仍然偏緊。

其中，大陸第一季PVC內貿及出口順暢，庫存水位相對較低，境內整體PVC庫存不高，短期無去化壓力。在新冠疫情控制下，第二季起PVC進口需求看好，全年進口可望推升至60～80萬噸之水平。

此外，印度是PVC很重要市場，目前當地已呈現類似局部封鎖狀態，確實影響PVC需求、價格。但印度占比華夏外銷比重不是很高，尤其4月後需求走弱，開始減少接單，目前沒看到「毀單」狀況。現正進入傳統淡季，期待9月雨季結束後疫情可獲控制及緩解。

林漢福指出，旗下台氯5月12日開始3周歲修，現階段台灣疫情升溫，時間點應是恰當。PVC採一條龍規畫，EDC在先前年度需求計畫下都進口備料，華夏EDC採購量大，採短期滾動式修正，供應充足，對PVC生產規畫沒影響。

(工商 )