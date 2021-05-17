八通關杜鵑營地16日凌晨因登山客炊煮不慎引燃森林大火，至今17日傍晚已延燒4.4公頃。（嘉義林區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

八通關杜鵑營地16日凌晨因登山客炊煮不慎引燃森林大火，至今17日傍晚已延燒4.4公頃。（嘉義林區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

現場人員必須來回在鄰近溪水取水灌救，救援難度非常困難。（嘉義林區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

現場人員必須來回在鄰近溪水取水灌救，救援難度非常困難。（嘉義林區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

在當地缺乏水源下，直升機只能從溪谷、日月潭取水到場空中灑水。（嘉義林區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

位於林務局嘉義林區管理處玉山事業區第52林班地的八通關杜鵑營地，16日凌晨因登山客炊煮不慎引燃森林大火，至今17日傍晚已延燒4.4公頃，在風勢助長下，火場面積持續擴大，因屬台灣少見的高山大火，加上現場缺乏水源，灌救不易，林管處坦言，撲滅時間沒有時間表。

嘉義林管處副處長李定忠指出，杜鵑營地海拔高度3000多公尺，靠徒上抵達要花上3天時間，雖已靠空勤總隊黑鷹直升機載運人員上山，但從降落點到火場還要走上5小時，且人員必須來回在鄰近溪水取水灌救，救援難度非常困難。

除地面救火部隊已動員76名人力，今空勤直升機和陸軍航空特戰指揮部直升機也出動投水10架次，在當地缺乏水源下，直升機只能從溪谷、日月潭取水到場空中灑水。

結果今下午風向轉變，一路由山頂往山谷吹，現場火煙瀰漫，讓搶救人員不得不撤退至安全區，待火場情況相對安全再進行地面滅火，加上匆促上山，現場人員的食糧面臨不足，嘉義林管處下午與空勤總隊針對人員運送、物資補給開會，規畫明再送更多人力、裝備和補充物資上山。

(中時 )