高雄醫學大學附設中和紀念醫院17日起暫停非急迫性住院、手術、健康檢查等相關事務至6月8日，開放時間將會視疫情情況調整。（高雄醫學大學附設中和紀念醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

國內疫情拉警報，為保全醫療能量，高雄長庚醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院皆宣布暫停非急迫性住院及手術，民眾疫苗注射也暫停。高醫、阮綜合醫院則在院外特別提供慢性病處方簽領藥處，便利民眾取藥。

高雄長庚表示，因應滾動式防疫政策，18日起暫緩非急迫性住院、手術（含門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。原有預約COVID-19疫苗施打特別門診18日起停診。高雄長庚強調，無法事先逐一通知，盼病人、民眾配合與諒解，若有開放訊息，將同步在官網公告。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院15日起便暫停民眾預約自費疫苗接種，原已預約接種民眾仍可依預約時間前往醫院接種自費疫苗。17日起也暫停非急迫性住院、手術、健康檢查等相關事務至6月8日，開放時間將會視疫情情況調整。慢性病處方簽領藥在自由路大門右側處，現場不開放開車領藥服務，民眾需自行步行前往過卡領藥。

阮綜合醫院住院及手術照常進行，但因應肺炎疫苗配送不及，17日起暫停疫苗門診（包含已預約民眾，皆暫緩接種）。急診患者若有發燒，一律篩檢。慢性病處方簽領藥則在門診大樓門外、憑健保卡領取。

(中時 )