京站時尚廣場今天下午宣布，為防堵疫情擴散，台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店自5/18至5/19自主停業2日，進行完善清潔消毒措施。據了解，百貨業傳出京站店內發生疫情變化，才會突然在今天下午宣布這項決定。京站表示，這是為了響應今天北市府的呼籲，因此先停業2天，員工也會提供防疫假。

京站宣布自主停業2日。(京站提供)

京站時尚廣場17日才調整營業時間，在指揮中心公布確診數破300人之後，考量為有效防堵疫情擴散，隨即宣布雙北3店自主停業2日。京站指出，包括台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店，18、19兩天自主停業，停業期間將進行完善清潔消毒措施。

京站雙北3店突宣布，自主停業2日大消毒。(京站提供)

京站指出，20日以後仍照原定公告，縮短營業時間，周日～周四營業時間為12:00-20:30；周五、周六12:00-21:00。

而在此之前，禮客outlet內湖店與公館店二店已宣布自17日至21日自主停業五天，以維護員工與顧客健康與安全。

(中時新聞網)