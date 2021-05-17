薄多義桃園站前店9日中午有確診者足跡，業者17日獲悉緊急宣布停業一日再度大消毒。（蔡依珍攝）

薄多義桃園站前店17日上午公布有確診足跡，防疫消毒大隊下午到店家周邊消毒。(環保局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府17日召開防疫會議，首度公布確診者足跡，其中位於桃園站前商圈的薄多義桃園店上榜，轄區桃園區文化里里長歐陽瀚不諱言，直到昨天早上接到「匿名電話」才知悉轄內有確診足跡，感嘆：「里長都是最後一個被告知的！」他也趕緊透過社群媒體告知鄰長和里民，並請防疫消毒大隊下午來店內和附近消毒，雖然已事隔1周，但「只能盡量做了！」

薄多義業者則不禁怨嘆，15日曾接獲桃園市衛生局通知，但都說「還在檢驗中」，政府沒有來消毒、也沒告知店鋪需要如何因應，「有問才說！」他們只能自己先請廠商全面大消毒防範，直到17日透過媒體才知悉9日有確診者足跡，緊急宣布停業一日再度大消毒。

薄多義業者不諱言，從有確診足跡到真正獲悉已持續開業一周無間斷，近20名員工只能做好自主健康管理，所幸平時都有落實防疫規範，顧客入內也要量體溫、戴口罩，同仁目前都健康無虞，感嘆政府可能有各種顧慮，業者只能做到國民應該做的事，自我保護。

對此新聞處長詹賀舜不諱言，第一時間大規模清消，恐造成周邊店家緊張，因此多會通知業者自己先消毒，環保局則會在深夜或清晨人少時到周邊消毒，若業者擔憂消毒不確實，也能通知市府幫忙再度消毒。

詹賀舜提到，衛生局同仁在第一時間有告知店家確診情事，讓店家得以因應，由於衛生局同仁連夜疫調，在說明上可能略有不清，造成店家誤會，也請業者見諒，並謝謝業者有良好的防疫措施。

(中時 )