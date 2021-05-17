新冠肺炎疫情升溫，立法院社會福利及衛生環境委員會、交通委員會17日皆宣布停會一周，但考量股東會線上召開需求迫在眉睫、台股連日重挫，財政委員會仍決定召開，而且還加場。原訂本周只有19日邀請金管會研議「股東會是否能線上召開的可行性」，17日變更議程再加碼5月20日的場次，邀請金管會主委黃天牧、財政部部長蘇建榮就「維持股市穩定因應措施」進行專題報告與備詢。

疫情大爆發，與立法院僅一街之隔的經濟部標準檢驗局也爆員工確診，讓財委會的召開與否陷入兩難。財政委員會國民黨籍召委曾銘宗表示，要不要取消委員會是必須經過朝野協商，15日朝野協商後決定，只有先取消17日的委員會，並取消了考查，沒有全面取消委員會。而僅只取消一天，主要是讓立法院秘書處有時間做配套準備，例如轉為線上開會、與會人員座位需要隔板等等配套。

曾銘宗強調，對於不緊急的法案皆已取消，但19日是要討論「股東會是否能線上召開的可行性」，現在是股東會旺季為避免群聚，這個問題迫在眉睫需要解決，而台股連日重挫，20日是關於台股護盤的議題討論，這些都很急迫，因此黨團決定還是要召開。

曾銘宗表示，目前行政院，監察院等政院機關都還是維持正常運作，若委員會取消的話，也會有委員有不同意見。且委員會不召開的話，還涉及延會，若沒有按一定程序就停會也會引發爭議。

但隨著疫情的增溫，雙北地區皆進入第三級疫情警戒，17日確診人數再度爆增、疫情狀況隨著在變化中。曾銘宗說，18日若朝野協商取消委員會才能取消。

為何股東會議題如此重要？主要是金管會已明確表示，依照「公司法」規定，股東會一定得採取實體，不能申請線上股東會，且六月底前全部都要完成，對於目前疫情如此嚴峻的情況下，財委會才會堅持召開力求解決方式。

為因應中央疫情指揮中心提升疫情警戒至第三級，立法院17日也宣布，再度調降各委員會會議室人數上限，除群賢9樓大禮堂上限為70人外，其餘會場人數上限為40人。

(工商 )