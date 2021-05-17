行政院發言人羅秉成表示，17日是中央流行疫情指揮中心宣布雙北升級為三級警戒區域後第一個上班日，行政院院長蘇貞昌於晨報中瞭解16日國中會考等辦理情形，以及近日疫情變化。

隨後，蘇貞昌在上午11時邀集副院長沈榮津、秘書長李孟諺秘書長、羅秉成、政委黃致達、衛福部長陳時中、教育部長潘文忠、交通部長王國材部長、內政部次長陳宗彥、疾管署長周志浩，以及食藥署長吳秀梅召開疫情會議，聽取疫情發展、疫苗研發與採購情形之報告，並於會中針對今日股市、部分地方停課、國境及區域防護、公務機關等各面向之因應作為與防疫措施進行討論。

蘇貞昌請沈榮津會同財經部會首長，就16日財經部會首長會議的相關決議，做好國內金融、股匯市和民生物資運補的秩序穩定。由於雙北地區疫情升溫，蘇貞昌特別指示各部會，國家的防疫一體，就地方醫療資源若有缺乏的部分予以協助。

蘇貞昌也於會中感謝潘文忠，在做好防疫措施下，使此次國中會考能夠順利完成，而針對目前部分縣市宣布相關停課措施，蘇貞昌也請教育部促請並協助地方政府做好相關配套，也務必兼顧學生教育權與生活照顧做妥適安排。

針對國境與區域之防護，蘇貞昌也指示交通部與內政部，儘速掌握近期出入境及國內旅遊狀況，衡量國內防疫旅館量能，研議減少非必要之跨境移動。

另外各公務機關因為肩負服務民眾的責任，依業務性質之需要，要落實分艙分流、彈性上班、異地辦公、視訊會議及停止訓練活動等避免群聚之防疫措施。

蘇貞昌指示，現階段疫情日趨嚴峻，各部會應主動、積極從權責立場，提出各種可以避免群聚、切斷感染鏈的防疫方法與措施，相信政府與人民團結一致對抗病毒，有望一起度過難關。

(工商 )