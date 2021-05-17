因應國內疫情升溫，長興（1717）已將快篩產品及相關資訊分送到全台各縣市政府、各級醫院、醫學中心及檢驗站，針對不同需求願意全力配合，協助中斷新冠病毒隱形傳播鏈，讓國人再次回復正常生活。

長興強調，公司為少數擁有於抗體及抗原快篩產品雙專案製造許可的國內企業，目前月產已上看百萬劑，備足原物料可穩定生產，全力支援國內抗疫需求。

長興去年COVID-19疫情爆發即與疾病管制署合作研發15分鐘快速篩檢試劑，其「COVIDual」 COVID-19 IgM/IgG快速檢測試劑，已取得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准專案製造許可，且已取得歐盟體外診斷試劑認證。

其後，長興又於2021年推出COVID-19抗原快速篩檢試劑，也於4月16日取得專案製造許可，後續將分析上百檢體並於預計6月取得歐盟認證，亦正進行美國臨床及定點照護（POC）收樣計畫。

長興指出，面對此次疫情擴大，上周已與通路商合作，供應抗原及抗體快篩予雙北市政府及其配合醫院，供市府及醫療單位使用。此外，長興已將旗下產品資訊送入全台有檢測能量之部級醫院、醫學中心、檢測中心，部分單位已有長興產品送入試用。

(工商 )