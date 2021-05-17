疫情嚴峻，戴個口罩到底有多難？一名女子上網抱怨，指一名婦女沒戴口罩，店員苦勸仍堅持不戴，自己出言相勸，婦人竟然出手壓她胸部，氣得女子回嗆要告性騷擾，直到警察到場喝叱，婦人才乖乖將口罩戴上，眾網友看完氣憤高喊：直接開罰15000還有性騷擾！

一名女子在臉書社團《爆怨2公社》貼文，表示等公車聽到後方傳來吵架聲，發現是一名婦人沒戴口罩，店員請她戴上，但她堅持不戴就是不戴。原PO好意請婦人戴口罩，結果對方竟然雙手朝她胸部一壓，氣得原PO回「你騷擾我唷！」。另一名路人報警，婦人還嘴硬說「不怕，等著警察來」。

眾多路人加入勸說，婦人還說年輕人不尊重老人，直到警車出現，多位警察大聲喝道「你把口罩戴好」婦人才終於乖乖地戴上。

眾多網友看完紛紛回應：「戴口罩是會少塊肉是不是，怎麼那麼固執」、「真的很鬧事！戴個口罩而已（台語）有掛有保庇」、「真的不懂那些堅持不戴口罩的人 他們是在糾結什麼」、「辛苦了，維持正義還要忍受騷擾」「這種人真要讓她被罰一次被罰錢才會痛，不然下次又來沒在怕也不甩人」、「甚麼時候才要真的開罰15000」、「3000～15000，還有性騷擾！」。

(中時新聞網)