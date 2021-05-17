本土疫情持續延燒，台北市、新北市將疫情警戒標準升到第三級，雙北也公布停課不停班，其他縣市政府也陸續跟進，婦女新知基金會表示，停課不停班搭配無薪的防疫照顧假，讓在職家長面臨多面夾殺的抉擇，呼籲政府應支付受僱者防疫照顧假的全薪，雇主也應盡力給予受僱者有薪或全薪的防疫照顧假。

婦女新知基金會表示，可以理解政府一方面擔憂疫情擴大，一方面又擔憂日常經濟活動大受影響，因此先阻斷高中職、國中小、幼兒園、托嬰中心及保母、課後照顧與安親班的傳染鏈，但仍維持受僱者上班工作。

然而，停課不停班搭配無薪的防疫照顧假，讓在職家長勢必面臨二選一的抉擇：為了保住工作收入，是否要繼續把孩子送至學校，接受基本照顧？若孩子無處可送，或不想冒在校感染的風險，是否要請防疫照顧假，犧牲收入、配合防疫政策、保護家人？這是身為在職家長基本的困擾。

基金會指出，家長是背景非常多元的群體，有些家長可以承受一時的收入損失，有的家長臨時請假仍不影響工作升遷；但有的家長為了讓孩子飽餐一頓，連一天的收入都不能少，更有的家長為了保住養家活口的工作，一天假都請不了，資源較少的家長，面臨的抉擇更是艱難數倍。

基金會呼籲，政府切勿再逼家長在防疫、收入二選一，呼籲政府應正視眾多在職家長低薪過勞，且勞工家長至今仍無任何一天有薪家庭照顧假的現實，盡快規劃財源，在停課不停班期間，支付受僱者防疫照顧假的全薪；另外，在政府尚未決定是否由國家來提供防疫照顧假薪資之前，短期內呼籲財務上仍可負擔的雇主，盡力給予受僱者有薪或全薪的防疫照顧假。

(中時 )