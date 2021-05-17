雲林縣四湖鄉西瓜農呂榮騰罹患舌癌，堅持自力更生養活1家5口。（張朝欣攝）

罹患舌癌的雲林縣四湖鄉西瓜農呂榮騰，1家5口全靠他辛苦種西瓜維持家計，今年西瓜因缺乏雨水產量略減，但甜度相對更高，不過近日卻因疫情升溫銷量大受影響，買氣僅約去年一半，呂榮騰感謝長年支持他的老顧客，希望今年能夠順利賣完採收的3000多顆西瓜，籌錢更換下巴鐵片，繼續與病魔搏鬥。

54歲的呂榮騰20年前因車禍跛腳，隨後一連串噩運接踵而來，妻子離家、罹患舌癌，讓他人生飽受打擊，但為了年邁雙親與1對稚女，他打起精神種植西瓜養活1家人，2名女兒也相當懂事，都會幫爸爸叫賣西瓜，不向命運低頭的精神感動許多人，大家都稱他為「西瓜爸爸」。

呂榮騰表示，他在四湖鄉種植約1甲地西瓜，今年因缺乏雨水，瓜果體型較小，但也因此甜度增加，可達14、15度，本月初陸續採收，因為天氣炎熱買氣不錯，沒想到最近因疫情升溫，大家都待在家裡不出門，銷售量一下子減至一半，讓他一時間不知如何是好。

呂榮騰說，2名女兒小時候都會幫忙賣西瓜，現在女兒長大在外地讀書，但放假就會回來幫忙，非常懂事，這幾年他的癌症雖獲得控制，但1個人種植、搬運西瓜實在很累人，不過為了女兒與雙親，再苦他也不喊累。

最近呂榮騰因癌症在下巴裝設的鐵片出現位移情況，必需再進行手術，所以呂榮騰更賣力的叫賣西瓜，為了感謝大家的幫忙，今年的西瓜價格與去年一樣沒漲價，每台斤15元，希望能順利賣完籌得手術費。

呂榮騰堅持自力更生，不接受捐款，他說只要還能動，就會一直種西瓜，若真的賣不完，也會把西瓜捐給慈善團體，「日子雖然過得很辛苦，但世界上還有更需要幫助的人」。訂購西瓜電話0952124317、0917788997。

(中時 )