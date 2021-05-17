媒體人黃暐瀚的母親，本月5日在台中市南區住家附近遭酒駕者撞上身亡，引發社會震驚，台中市警方自5日深夜開始，連5天執行酒駕大執法，13日啟動「取締酒後駕車清晨專案」勤務，向酒駕宣戰，這次查獲酒駕共58件、其中42人以公共危險罪移送法辦，展現執法魄力，確保民眾生命財產安全。

警方統計，今年1至4月清晨時段（0-6時）A1＋A2交通事故464件、死傷638人，與去年同期547件、死傷707人相較，雖減少83件(-15.2％)、死傷減少69人(-9.8％)，但發生件數仍高，為避免發生清晨酒駕肇事傷亡憾事，啟動「清晨專案」。

警方指出，除每月維持規劃8至10次「取締酒後駕車清晨專案」勤務，重大酒駕車禍案件啟動酒駕大執法行動，為強化清晨或黃昏全時段的取締方式，透過高強度、高密度的嚴格執行，以有效嚇阻酒後駕車違法行為。

交通警察大隊長陳松寅表示，經「大數據分析」讓警方的取締酒駕專案勤務更具有彈性，且能夠在最迫切需要加強執法之地點編排勤務，台中市政府警察局取締酒駕絕不鬆懈，並將每一件酒駕肇事的遺憾轉化為持續強力執法的動力。

台中市警察局長楊源明呼籲，執法取締是手段不是目的，畢竟一但酒後駕車上路就是非常危險的行為，主要還是要提醒民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕情形發生外，亦呼籲店家協助客人叫計程車及代駕服務，防止酒駕從源頭做起。

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(中時 )