全台二級警戒，雙北市更提升至三級警戒，台灣大哥大用最高標準超前部署防疫，台灣大17日晚間表示，從上周六中午升高防疫標準，包括北北基桃宜等5縣市的辦公室同仁，全部採取居家上班至5月28日。

台灣大去年3月疫情期間率先實施異地備援措施，並積極鼓勵各部門分批次演練居家辦公，今年因應疫情升溫，再擴大員工居家辦公，周一起執行成效良好，所有會議改線上進行，目前已超過2300人次居家辦公，避免員工通勤而暴露在感染風險中。

同時，台灣大也充分運用M+通訊軟體投入抗疫工作，員工每天須回報是否有與確診者足跡重疊，做好自主健康管理，用科技備援防疫。

台灣大表示，為兼顧員工健康安全與維持高標準的網路通訊，除了啟動員工分流與居家辦公外，也要求委外包商啟動異地、分流上班。另外，雙北許多企業啟動居家辦公，台灣大在人力調度上也已做好準備，隨時機動支援因應，考量雙北六個快篩站點目前有較多人潮，台灣大表示，也已優化這幾個區域的當地基站參數，全力維持良好收訊品質，務求在防疫時刻提供最好援助。

門市方面，萬華區6家及蘆洲區9家myfone門市（含直營與加盟）至5月28日暫停營業。其餘門市配合防疫措施，針對進店客戶採實名制登記，並進行人流控管，每店不得同時超過5名客戶，且落實戴口罩與量額溫等防疫措施。

台灣大呼籲疫情期間，台灣大用戶多利用官網、客服app或電話客戶專線，以減少人員接觸協助防疫，台灣大將與全民一同攜手度過防疫關鍵。

(工商 )