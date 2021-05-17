國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄市長陳其邁17日針對餐廳、校園、遊憩場所、醫療院所再新增多項加嚴措施，其中Buffet自助餐全面改為單人定食點餐，並由餐廳員工送餐，若無法落實將取消店家內食的資格，並下令桌遊店、釣蝦場等場所暫停營業。

陳其邁繼17日下令夜市、市場全面改採外帶，禁止內用後，17日再度對各餐廳的相關規定進行加嚴措施，陳其邁表示，Buffet自助餐從原先自己拿盤子裝盛食物的方式，全面改為單人定食點餐，並且由員工送餐給消費者，除了Buffet自助餐，也規定宴席餐桌每桌不得超過6至8人，必須使用隔板、採梅花座。

此外，停止所有告別式公祭儀式，而公園及百貨公司等商場附設的兒童遊戲設施將暫停使用，陳其邁更下令桌遊店、橋牌社等休閒活動場館、漫畫店互動式情境體驗服務業、釣魚釣蝦場、娃娃機店暫停營業，避免疫情再高雄擴大延燒。

醫療院所則改採取分級、分艙、分流的模式應變醫院整備，並將專責病房數提升至2541床，且限制院際間醫療人員及看護工等醫院從業人員流動及支援，交通運輸部分，大眾運輸實聯制，市區捷運公車鼓勵乘客使用一卡通、悠遊卡及icash線上申請記名卡。

另外，陳其邁也宣布，高中以下學生因疫情因素有請假需求，可請假不到校上課，並請學校確實遵守防疫規定，包括禁止校際交流活動、外部參訪活動、校外教學活動等。

(中時 )