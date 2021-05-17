對於台灣新冠肺炎疫情有沒有平行鏈的疑問，沈政男醫師在臉書斬釘截鐵表示，4月6日發病早就驗不出病毒，沒有平行鏈。

沈政男醫師分析，4月6日「發病」那例，若在那時就已感染，到了5月15日已39天，根本驗不出病毒了，因為70%案例在第21天就驗不到病毒，而台灣案例的平均住院時間是22天（三採陰）。其實看目前ct值就知道了，更何況此案例在4月30日與5月10日有去萬華。

沈政男醫師表示，所以說社區感染開始日期，最可能還是4月15日。差在哪裡？4月6日跟4月15日，案例數可以差到16倍。

他推論，另外一個證據是，若4月6日開始傳開，早就會有重症案例了，你不就醫都不行，但整個四月除了華航群聚，社區並無新冠重症案例。

沈政男醫師強調，所以說並沒有什麼平行鏈、三條鏈，而是只用一條鏈就能解釋目前疫情了。

沈政男醫師強調，進香團是萬華群聚在五月初傳到中南部的那條線。台中60幾歲無業男性那例，經常在宮廟活動，而且沒戴口罩。今天小六國小生那例，曾到南部進香。再加上北部的進香團相關案例，顯然，五月初的進香團，是萬華群聚傳出去的一條線，照時間算可能傳了3輪，而R0值抓4的話，就是傳了64例。沈政男最後表示，指揮中心目前的做法沒有大問題，大家可以放心。

(中時新聞網)