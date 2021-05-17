台股大跌，國安基金說明狀況。(圖/中時資料照)

本土疫情急速升溫，台股周一(17日)開低走低，雖有權值股聯發科穩住跌勢，終場仍下挫473.20點，收在15353.89點，半年線失守，成交值4801億元。對此，國安基金將在晚間7點30分開記者會說明近況，國安基金表示，會關注市場有沒有失序，但目前基本面良好，幾日密切關注後，暫不進場。

財政部次長阮清華指出，雖然股市不穩定，17日外資買超334億元，市場並不失序，暫時不會召開國安基金臨時會進場，不過，國安基金將持續密切關注股市動態。他強調，國安基金要進場必須要非常審慎，要有一定條件，但如果市場失序，投資人陷於恐慌，未來不排除召開臨時會議。

阮清華說，這幾天雖然在盤中下跌很大，但收盤跌幅收斂，顯示投資人並沒有失去信心，同時外資前幾日雖有賣超，今日卻買超超過三百億，另外，成交量量能依然充沛，顯示投資人信心仍在。

阮清華舉例表示，5月12日那天最大跌點達到1417點，也就是投資人一度產生恐慌性賣壓，但後來跌幅收斂到680點，代表投資人恢復冷靜。目前還沒有通知委員召開會議，未來如有市場失序狀況，不排除在盤中就召開委員會，國安基金進場。

阮清華指出，觀察到從上個禮拜到今天維持，除一天上漲其他都下挫，雖然盤中都有較大跌勢，但收盤都有收斂，國安基金密切觀察疫情發展和台股動向，若股市失序，不排除召開臨時委員會議討論是否啟動護盤機制。

阮清華表示，例如說12日盤中大跌1400點，但其實沒有太多變化，但因為疫情導致投資人信心受到影響，變成多殺多情況，隨著買盤進場，以及政府信心喊話，跌勢才會收斂，如果達到市場失序，讓市場投資人信心不足而拋售，這時國安基金就會召開緊急會議討論。

(中時新聞網)