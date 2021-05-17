台南市永康探索公園昨天傳有長者聚集且未配戴口罩，為免防疫出現破口，管轄的永康警分局除先行派員勸導，請現場民眾確實戴好口罩外，市府得知此事也相當重視，責成永康警分局永康派出所員警，17日配合永康區公所副區長陳必成，再度前往永康探索公園加強宣導。

因應疫情升溫，市府也於15日宣布進入準三級防疫狀態，永康警分局配合市府相關防疫作為，已全面清查轄內公告易接觸傳染的營業公共場所是否配合停業，嚴防不肖業者私下營業造成防疫破口。

至於其他未限制的場所，警方表示，除採取實聯制、分流控管外，最重要的是民眾自身也應遵守戴口罩、量體溫及保持社交距離等規定，以降低飛沫傳染與疫病傳播的機會。

警方說，民眾如有發現未戴口罩違規者，可撥打疫情通報專線1922，或向衛生局電話06-2679751檢舉，經勸導不聽者，將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

永康警分局長呂世明表示，疫情當前，現在是國人齊心合作的非常時刻，請大家務必戴好口罩，維持社交安全距離，嚴守社區防線，共同守護你我健康安全。

(中時 )