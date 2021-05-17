拒戴口罩還痛毆店員致爆血縫12針 囂張男遭重罰1萬5

疫情嚴峻，雙北實施三級警戒，民眾外出皆須戴口罩，但近期仍發生多起民眾不願配合，與超商店員衝突事件；今（17日）更發生男子遭勸說後暴怒，瘋狂毆打店員的離譜事件，該店員當下被打趴在地上、頭破血流，送醫後頭部縫了12針，住院觀察中，媽媽則心痛怒喊「告到底」；據悉衛生局將重罰男子1萬5000元。

新北市土城區50歲賴姓男子今早7時到超商購物，結帳時因未戴口罩，被店員提醒「進來要實名制」、「再這樣下次不要進來」，他不滿之下邊罵髒話，邊出拳毆打店員，導致店員頭部撕裂傷，事後賴男被警方依傷害罪函請偵辦，並依違反傳染病防治法請衛生機關裁罰；衛生局則說，未戴口罩可罰3000至1萬5000元，將重罰男子1萬5000元罰鍰。

店內監視器曝光，賴男先是拿安全帽怒砸卓姓店員，接著開始猛力揮拳往對方肚子砸，見對方倒地還出腳狂踹，暴力影片讓網友們看傻，直言「怎麼會有這麼過份的人」、「根本是往死裡打，太扯了吧」、「犯法還這麼大聲喔，真的欠報警」；據悉賴男將店員打到頭破血流後騎車離去，店員則被緊急送醫救後縫了12針，目前仍在住院觀察。

之後1名疑似卓姓店員的媽媽在LINE群組中公布兒子頭上的傷口照，只見頭頂上有明顯的傷口縫痕，長達數公分，傷口周圍的頭髮遭剃光；該媽媽在群組中憤怒表示，「戴口罩很難嗎？為什麼就是有害群之馬」，她說小兒子被打到頭破血流住院中，「我要告到底」；群組中其他成員看到傷口照後也說相當驚訝。

(中時新聞網)