蔡英文總統在2020年大選中成功連任後，即將屆滿一周年。根據最新民調顯示，蔡英文總統滿意度41%，而民眾對蔡英文的信任度為47%，還有半數民眾對蔡英文未來的施政表現沒有信心，同時，蔡政府的各項施政當中，民眾最滿意的部分是長照，最不滿意的則則是改善空汙的部分。

《TVBS》今(17)日公布的最新民調結果顯示，蔡英文總統滿意度為41%，較一年前連任就職時（61%）減少 20 個百分點；在信任度方面，蔡英文的信任度為47%，較去年下跌16個百分點，不信任的比例則增加17個百分點，為45%；同時，有50%民眾對蔡英文總統未來施政表示沒有信心，高於有信心的43%，另外7%未表示意見；至於政策方向的部分，有48%民眾認為蔡總統的國家政策是正確方向， 33%認為是錯誤方向，另外有20%民眾沒有表示意見。

該民調也對副總統和內閣進行調查，結果顯示，副總統賴清德滿意度為 40%，27%不滿意，34%未表意見；行政院長蘇貞昌滿意度 41%，不滿意度也增為 50%，9%未表意見。而內閣團隊表現的部分，有39%民眾表示滿意，49%表示不滿意，另有 15%未表示意見。

在蔡政府施政表現的部分，該民調針對心針對蔡政府執政以來推動的 12 項重大政策及施政面向進行調查，結果顯示，蔡政府最受肯定的政策為長期照護，有 56%民眾表示滿意，不滿意比例則27%；有43%民眾滿意國防自主政策表現，也有35%不滿意，16%對該政策不太清楚；兩岸政策的部分，有43%民眾滿意蔡英文總統處理兩岸關係，不滿意的則有47%：民眾對一例一休滿意度為42%，不滿意度為36%，有11%民眾不清楚一例一休制度。

至於蔡政府拚經濟表現方面，民眾的滿意度為 38%，不滿意的比例為52%，在政策溝通表現方面，有37%民眾表示滿意，不滿意度則增加至 53%；民眾對年金改革滿意度為36%，不滿意比例增至45%；有32%民眾滿意前瞻計畫，有38%不滿意，另有 21%不清楚前瞻計畫；有32%民眾滿意南向政策，43%不滿意，17%不清楚。

對於政府處理不當黨產的部分，有47%民眾表示不滿意，滿意的民眾為為28%，17%不清楚；民眾對蔡政改善空汙的不滿意度為62%，是所有項目中最高，滿意度則為27%；民眾對司法改革滿意度為 26%，是滿意度最低的項目，不滿意度則是58%；同時，有61%民眾滿意政府處理新冠肺炎疫情表現，但不滿意比例增加至33%。

(中時新聞網)