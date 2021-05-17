64歲女星陳美鳳出道多年，無論臉蛋或身材都保持得很完美，獲得「台灣最美歐巴桑」的封號。最近她PO出一張被男演員洪都拉斯背的照片，一旁還需要助手幫忙推臀部，意外釣出方文琳、洪都拉斯本人的爆笑回覆。

陳美鳳前陣子忙著拍攝電視劇《黃金歲月》，17日下午在臉書上傳一張之前的外景側拍照，畫面中，洪都拉斯背著她走上坡，看得出來有點不太輕鬆，副導見狀，忍不住出手推陳美鳳的美尻，避免她的身體滑落，事後陳美鳳寫道：「感謝副導阿妹神來一手，幫忙推一把讓洪都拉斯減輕的負擔」不忘自嘲：「鳯鳯有點重齁」並標記洪都拉斯向他喊話：「你還好嗎？」

洪都拉斯吃力的揹著陳美鳳，還需要副導幫忙推屁股。（圖／FB＠陳美鳳）

照片曝光後，不但很多網友難以相信洪都拉斯會背不太動身材窈窕、纖細的陳美鳳，連「擋泥板女神」方文琳都說話了：「阿姐身材那麼苗條，他還背不動就是他身體虛啊！」陳美鳳搞笑的回：「收到～我會轉達！」過了幾個小時，洪都拉斯也來了，他表示：「我要揹好，雖然很榮幸，可是更要戰戰兢兢，可不能跌倒！因為奔跑的時候，美鳳姐是很顛的，辛苦了，最敬佩的美鳳姐」陳美鳳則體恤他在大熱天穿很厚又要揹著她跑，「你辛苦了，還好你平常有在打棒球、打高爾夫球，下次如有這樣的劇情，我會先拿鷄精給你喝，拚了！」

方文琳笑虧洪都拉斯身體虛弱。（圖／FB＠陳美鳳）

洪都拉斯戰戰兢兢的揹陳美鳳，深怕害她受傷。（圖／FB＠陳美鳳）

(中時新聞網)