民眾黨立委賴香伶今日表示，近期疫情嚴峻，許多勞工要照顧子女，又擔心經濟，為此將針對防疫照顧假給予補貼提出修法，未來勞工請防疫照顧假可領勞保投保薪資60％津貼，按日計算，估計勞保投保薪資每月三萬元的勞工，每日可領取防疫照顧假津貼600元。

賴香伶指出，隨著疫情升溫，雙北已進入三級警戒，並於今天早上宣布高中以下全面停課至5月28日，家長可能因為有12歲以下兒童或國、高中以下身心障礙子女需照顧者，而必須請「防疫照顧假」，雇主都應予准假，唯目前並未強制雇主給薪。

賴香伶說，過去勞動部認為「防疫照顧假是防疫應變特別措施，並非公假性質」，防疫政策上，不應僅將疫情因素導致無法上班全歸由勞工負擔(放無薪假)。

賴香伶認為，這本應是由政府、企業、勞工三方一起團結抗疫，合理共同分攤風險成本。此時疫情嚴峻，應可仿隔離、居檢期間的補償或津貼方式，發給有照顧需求的勞工一定的金額。

賴香伶表示，民眾黨黨團去年針對「有十二歲以下或國小六年級以下兒童照顧需求者」提出法案，除可申請防疫照顧假外，並得按日請領生活津貼，以勞保投保薪資六成計算。

賴香伶指出，有鑑於近期疫情嚴峻，將再次提案修法，目標是勞保投保薪資每月三萬元的勞工，每日可領取防疫照顧假津貼600元。

(中時 )