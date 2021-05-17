國安基金17日呼籲，投資人保持理性冷靜，不必恐慌。國安基金進一步指出，國安基金將密切關注國內外股市情形，必要時即召開臨時委員會議，就後續因應措施進行討論。

國安基金指出，由於各主要經濟體需求強勁，帶動我國出口持續增加，經濟成長及上市櫃公司獲利亮眼；雖然國內疫情短期內對部分消費活動產生影響，惟對進出口及企業生產活動尚無影響。此外，政府在生產活動方面，對企業提供相關防疫協助，確保生產不中斷。

(工商 )