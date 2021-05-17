中央銀行公布4月銀行人民幣存款餘額減為人民幣2,391.12億元（以下單位均人民幣）、為5個月來新低，月減25.22億元或1.04％。

央行官員表示，4月不論OBU（國際金融業務分行）或DBU（外匯指定銀行）、活存及定存、法人及個人戶（散戶），全部雙雙減少。OBU小幅減少1.35億元或0.43％，DBU當月大減23.87億元或1.14％，主要因為支付三角貿易貨款增加所致。

央行官員指出，4月有1檔人民幣債到期、金額20億元，1檔新發行金額11億元，人民幣計價基金也有2檔新募集、合計1.7億元，整體人民幣基金淨申購3.09億元。

4月人民幣匯款大幅減少397.21億元或21.07％。央行官員說明，DBU大減461.52億元或35.93％，因貨款收付金額減少，及對外投資的匯出入金額減少。OBU匯款增加64.31億元或10.71％，因三角貿易貨款收付增加。

台灣人民款存款餘額目前在主要離岸人民幣市場仍居第二位，次於香港至3月底的7,725億元，高於新加坡（季公布）至3月底的1,520億元，及南韓至3月底的116億元。

(工商 )