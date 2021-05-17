伴隨2021年5月第一批非銀行支付機構牌照續展結果出爐，多家支付機構被取消中國支付清算協會會員資格引發熱議。事實上近期大陸支付牌照縮減成大勢，其中，涉及預付卡發行與受理的牌照類型居多。業內人士指出，作為低含金量的支付牌照，在行業分化加劇的大背景下，這類牌照近年來並不「吃香」。

大陸金融行業資深分析師王蓬博指出，展開預付卡發行與受理業務的支付機構如果出現問題，往往會因為涉及用戶數量多而產生更大社會影響，過程如果出現了人行「續展11條」中強調的未實際開展業務、出現重大風險事件等情況，下一次支付牌照續展必然無法通過。

根據《北京商報》報導，近期大陸關於支付牌照縮減的討論持續不斷。根據人行5月13日披露的27張支付牌照續展結果，銀聯商務系的3家機構因業務整合，向人行提交了中止續展審查申請。在完成對廣州銀聯等3家機構的牌照中止審查後，被註銷的支付牌照將增至42張，支付行業剩餘牌照數量為229張。

(旺報 )