台南市政府17日晚間公布2名宜蘭確診者在台南市的足跡，並已全面消毒。（衛生局提供／洪榮志台南傳真）

因應新冠疫情社區感染擴大，市長黃偉哲17日邀集南區傳染病防治醫療網指揮官莊銀清、市府衛生局及全市15家醫院院長召開線上會議，決定自即日起各醫院醫療營運全面降載，並設置戶外採檢區擴大篩檢，第一個篩檢站東區衛生所將於18日啟用。

另外，台南市政府17日晚間公布2名宜蘭確診者在台南市的足跡，2人分別是60多歲婦人（案1943）及女童（案2016），這對祖孫5月8日曾到訪鹽水武廟、後壁福安寺，2處地點雖已全面清消，但也請當天造訪2所廟宇的民眾自主健康管理。

市府衛生局表示，會中還決議實施8項應變作為：醫療營運全面降載；加強社區監測通報採檢；加強員工健康監測；設置戶外採檢區擴大篩檢；擴大開設專責病房；運用遠距醫療於門診慢性穩定病人；國際醫療暫停（特殊或緊急採專案許可除外）；加強門禁管制及環境清消毒。

會中，成大醫院院長沈孟儒表示，成醫住院病人已全數完成PCR核酸檢測，新入院者一律進行PCR檢測，並於檢測報告出來前，採固定區域收治，現階段如有侵入性檢查需求，應提出3日內PCR檢測陰性證明，並已主動降載15％醫療營運；另外，也建議洗腎病人每週能重複檢驗1次。

衛生局則說表示，目前已規畫設置戶外篩檢站，東區衛生所預計於18日完成設置並啟用，其他衛生所也會陸續完成，民眾如近期有咳嗽、發燒、呼吸困難、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請戴上口罩盡速就醫或向南市防疫專線06-2880180諮詢就醫管道。

會中，部分醫院院長也反映篩檢量能不足，對此市長黃偉哲表示，將由市府先行以市預算500萬元緊急採購快篩試劑，協助醫院落實清零計畫。

(中時 )