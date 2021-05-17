報復性消費放緩。信用卡4月刷卡金額逾2,349億元，雖較去年同期成長13.9％，但未能續創同期歷史新高，分析有二大原因，一是4月30日是勞動節補假，最後一日刷卡繳保費要遞延到5月才能入帳，其次還是因為國人無法出國，以免4月連假刷卡高峰，連二年未能顯現。

銀行業者表示，雖然有些刷卡金額會遞延到5月，但目前新冠肺炎防疫警戒升溫，國人不敢出入百貨公司、餐廳，5月刷卡金額勢必受到影響，恐比去年同期的2,100億元還低。

信用卡刷卡金額從2月開始，都較去年同期成長，主要是去年1月新冠肺炎仍未大範圍爆發，國人在1月農曆新年假期還出國及外出旅行，所以去年1月刷卡金額有2,731億元，今年因為農曆新年在2月，加上去年基期高，所以1月刷卡金額同比衰退近7.4％，但2月開始，在國人的報復性消費下，國內刷卡金額彌補國外部份，3月更刷出2,632億元，創歷史同期新高，比去年同期成長15％以上。

4月雖也比去年同期成長13.9％，但刷卡金額2,349億元，卻未能創同期新高，2019年4月刷卡金額有2,578億元，今年4月只能算歷史次高。

4月單月刷卡王仍是國泰世華銀，有358.88億元，但較去年同期略為衰退，主要是最後一天有數十億元保費，遞延到5月，前4月累計刷卡金額1,573億元，亦是市場第一；中信銀則是靠英雄聯盟卡等，奪回刷卡量亞軍，單月刷卡342.88億元，累計1,422億元，都在4月超車，拿回第二名寶座。

第三則是玉山銀行，4月刷卡量有336.43億元、前四月累計1,417.9億元，以極些微差距暫居市場第三名；第四名則是台新銀行，4月261.66億元的刷卡量，累計前四月是近1,104億元，目前也僅4家發卡行累計今年刷卡量破千億元。

(工商 )