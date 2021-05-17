香港女團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）去年5月與賴弘國宣告分居協議離婚，結束2年的婚姻生活，近日接受大陸媒體訪問時，表達自己對於婚姻、愛情觀的想法與心情，被問到如果有機再踏入愛情、婚姻需要什麼前提，阿嬌表示: 「要考慮的事很多，如果有這個機會的話，希望不要輕易地給對方承諾，因為會負擔不起，並顧及對方的感受。」

在20歲的愛情觀阿嬌坦言: 「你可以嘗試很多東西，因為很多事情都未確定，不知道自己是喜歡什麼，你就願意很勇敢地去愛，當你慢慢地確定自己喜歡什麼的時候，選擇性就會比較少，不是你選擇了誰，而是對方也在選擇自己，想要愛就勇敢去愛。」

阿嬌對於30歲的感情觀是一個瓶頸期，想要談戀愛卻沒遇到合適的對象，懷疑自己是否變老，認為對方看不上自己，會想很多類似的問題；阿嬌如今到了40歲，覺得每個女人在愛情裡的價值觀都不一樣，她認為女生應保持矜持，不要那麼容易地表白自己很愛一個人，認為女生在愛情裡會容易吃虧，男生也容易不會去珍惜對方。阿嬌表示比起愛情，婚姻需要更多的承諾，也不想給對方壓力，即時鬆口不排斥新戀情，在感情上阿嬌不會輕易給出承諾，深怕自己擔不起。

阿嬌認為在工作中，健康為第一優先，工作則為第二順位，對於目前生活規劃阿嬌表示: 「現在的生活過得開心就好，工作也挺順利，很期待Twins的20周年，將會帶來電影、電視劇、歌曲，甚至是演唱會，今年會很忙碌於工作。」現在的感情狀態，對新戀情沒有抗拒，這2年的生活是享受當下，開心面對就好。

(中時新聞網)