民進黨立委推動修法將上將服役最大年齡往後延，外傳是為留住現任參謀總長的「黃曙光條款」，總統府今天表示，這是基於區域安全局勢而採取必要的制度面修正。但無論修法與否，都不適用於黃曙光也並非其量身打造，呼籲有心人士適可而止。

外傳為拒絕黃曙光條款！參謀總長黃曙光向高層寄出退伍報告 表明不求官不延役」，總統府發言人張惇涵表示5點說明：

一、該則報導並未向總統府求證，國軍人事的處理程序都依照規定進行，再次呼籲媒體在報導之前應妥為求證。

二、總統府尊重立法院對於「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」的討論與決議，但依照草案內容，無論修法與否，生效日期都在黃曙光總長退伍之後，不適用於黃總長，也並非為黃總長量身打造。部分人士刻意解讀為因人設事的條款，對於一生為國家奉獻的國軍將領來說，並不公平。

三、相關修法的考量，是基於區域安全局勢而採取必要的制度面修正。由於上將服現役最大年齡為64歲，而自2013年「國防部參謀本部組織法」施行後，歷經7任參謀總長平均任期只有14個月，過短的任期，不利於重大政務及軍事整備之延續，而有適度放寬服役年限的必要。因此，草案增列參謀總長得由總統核定延長，惟以一年為限，不受上將服現役64歲的最大年齡限制。

四、蔡總統在國防改革上，致力推動國防自主，包括：國機國造、國艦國造、潛艦國造都是重要任務，也是強化國防戰力的重要政策，這些政策並不會因為國軍將領的異動而有所改變。

五、總統府呼籲，對外在區域局勢受到國際關注，對內國內疫情嚴峻的當下，這類對於國軍人事的過度臆測，無益於國防戰力的提升，也無助於國軍整體士氣，呼籲有心人士適可而止。只要是優秀的國軍人才，蔡總統都會全盤考量、適才適所，務必將國防整體戰力完整強化。

(中時 )