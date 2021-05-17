本土疫情失控，台股今(17日)收盤重挫473點，盤中最重跌逾660點，防疫概念股表現強勢，有網友發現光通訊大廠聯亞股價表現亮眼，一度漲逾9%，質疑是不是被誤會成與高端疫苗、國光生同類的疫苗廠聯亞生技，並被認為是去年「花王」事件的翻版。

有網友在PTT上發文表示，發現今日在電子股一片綠油油中，聯亞股價逆勢上漲，問「不知道是受到在家工作通訊需求影響，還是有人錯認為聯亞生」許多網友留言多認為是「買錯」，應該被「當成賣疫苗的了吧」、「把它當成聯亞生了吧」，但也有網友認為，看這漲勢，感覺不像搞錯。

聯亞生技是國內疫苗大廠，但股票並沒有上市櫃，研發的新冠肺炎疫苗已有條件進入二期臨床試驗，而聯亞則是國內光通訊大廠，主要生產雷射二極體(LD)、檢光器(PD)磊晶片等光通訊元件，股價今日開盤即以上漲的228.5元開出，盤中雖一度跌至222元，但最高漲至245.5元，漲逾9%，已接近漲停價247.5元，終場收在239元，上漲14元，漲幅仍有6.22%。

為什麼說這是花王事件翻版？原來在去年疫情爆發後，散戶就曾將印刷股花王誤認為是清潔衛生用品大廠花王，因而股價大漲。

(中時新聞網)