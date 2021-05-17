中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，因國內外疫情升溫，為維護國內防疫安全及確保國人健康，自110年5月19日零時起，未持有我國有效居留證之非本國籍人士，包含依據就業服務法引進專業外國人及移工等暫緩入境。

勞動部表示，根據統計，最近1個月引進移工人數共計7249人，其中產業類6726人，社福類523人，不過為保護國人健康，未持有我國有效居留證之非本國籍人士，包含依據就業服務法引進專業外國人及移工等將於5月19日起暫緩入境。

針對產業及家庭用人需求部分，勞動部表示，雇主引進移工的許可效期為6個月，6個月期滿未能引進移工，如有不可歸責的事由，得向勞動部申請延期，勞動部將針對雇主所持有具入國引進效力的許可函，如於110年5月19日起至110年6月30日期間內效期屆滿，均自動延長效期3個月，無須再由雇主向本部提出申請延期。

另外，衛生福利部已建置長照2.0服務，家中失能病患如有如有照顧需求，可撥打1966長照專線或洽各地方政府長期照顧管理中心，申請長照2.0各項服務；另運用僱用獎助及就業獎勵就業促進措施，鼓勵國人投入缺工產業，協助廠商求才。

(中時 )