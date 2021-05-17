台電17日晚間緊急停電通知，由於下午用電需求持續攀升，興達電廠1號機今天下午因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，點火重新升載併聯發電，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩。為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，部分地區將於20時50分依C、D組緊急分區輪流停電。

供電不足！20時50分起CD組輪流停電 影響193萬戶

民眾收到國家級警報，今晚（17日）20時50分起將輪流停電。

台電表示，第一輪限電時間為晚間20時50分至21時40分、限電量約150萬瓩，初估限電戶數約193萬戶，首輪限電為D組。至於是否進行第二輪限電，需視電力供需平衡狀況而定。

台電指出，興達電廠1號機雖於14時25分排除故障及測試完成，14時29分已點火重新升載併聯發電，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。

目前已知停電影響範圍及戶數：

▲基隆市：約1萬7300戶停電。

▲新北市：五股、板橋、泰山、新莊、樹林、新店、中和、土城已陸續停電，新北市第一輪停電戶數共9萬4205戶。

▲桃園縣：因低頻電驛先受衝擊，首波已有約2萬3863戶停電，緊急分區輪流停電，停電範圍為桃園市中壢區、平鎮區、楊梅區、龍潭區、新屋區、八德區、大溪區部分地區共7萬7481戶。

▲苗栗縣：共有竹南、頭份及苑裡等3個鎮市停電。

▲台中市：包括西屯區、清水區、大甲區、龍井區、沙鹿區、梧棲區、烏日區、南屯區、大安區等9區，共10萬1615戶停電。

▲台南市：受影響共有5萬5899戶，但晚間8時起就因低頻電力卸載，有5萬4869戶率先停電。

▲高雄市：受影響變電所計有左營、民族、前鎮、大崗等4所變電所停電，停電戶數共4萬1588戶。

▲屏東縣：包括里港7381戶、枋寮5350、潮州4127戶，合計停電戶數1萬6858戶。

▲宜蘭縣：有8790戶停電，目前停電範圍在羅東鎮、冬山鄉，以及三星鄉部分地區，預計晚間8時50分開始輪停。

▲花蓮縣：目前受影響的地區包含新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉等4個鄉鎮。

▲台東縣：目前池上、關山、太麻里等地區都已停電，共有11656戶受影響。

(中時新聞網)