里港鄉部分區域停電，警方出動交管，避免發生意外。(警方提供)

台電17日緊急通知，因用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩。供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。目前屏東縣包括里港7381戶、枋寮5350、潮州4127戶，合計停電戶數1萬6858戶。

台電屏東區處表示，台電預計自晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制。仍由C組與D組進行輪流停電，每一輪限電50分鐘，請各組用戶勿搭乘電梯，屏東第一輪限電區域包括萬丹、新園、東港、潮州、新埤、萬巒、潮州、林邊等鄉鎮。

有民眾嘲諷表示，「難道是愛不夠？」還有養殖業者提醒同樣，有養蝦的蝦農記得要去巡一下電；網友更大罵，電量不足還想廢核，只會討好民眾要選票，真不知死活，用愛發電笑死人了！網友直言，又要叫大家不要出門、又要停電。

(中時 )