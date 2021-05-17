國內今(17)日又新增333起本土個案，其中雙北確診數最多，面對本土病例狂飆，不少民眾好奇，雙北為何還不宣布封城？一名住在加拿大的台灣人表示，加國已經經歷過三度封城，他以過來人經驗指出，人民自覺自律的效果絕不輸封城。

這名住在加拿大的台灣人在網路論壇《Dcard》舉例說明，加拿大至今經歷三次封城，每爆一波疫情就封一次，去年聖誕節隔天封城，但疫情依然擋不住，甚至狂飆到單日破萬例，封城延續到今年2月底，日增病例降至2、3千例，但因經濟快撐不下去宣布解封，結果人民馬上瘋狂出門購物、遊玩、群聚，3周後確診數再度飆到單日破萬例。

他說政府不封城，有他們的考量，但是人民不作為，就是自己的問題，他強調人民的自覺自律效果，絕對不輸封城效果！希望台灣在2周內，把每日確診數降到最低。他指出如果你的親朋好友這時還硬要出去玩，應該把這篇文章給他們看，希望透過經驗分享，可以讓大家有所警惕。

他並呼籲，如果接下來有更多確診者被公布足跡，千萬不要公審他們，因為公審只會讓確診者更不願意說實情，甚至說謊；此外，他也呼籲不要囤積糧食，因為台灣還沒有到這個程度，疫情不是世界末日，國外反覆封城，也都沒有囤積糧食，因為知道一定有糧食。

貼文一出引起廣大討論，瞬間吸引1千7百多個讚，網友紛紛留言表示，「火終於燒到自己家了才有感覺…現在要回到零我看需要點奇蹟」、「人到哪裡都會被人性害死」、「有自覺真的比什麼政策都強大多了」、「人民僥倖心態才是讓病毒擴散的根本原因」。

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(中時新聞網)