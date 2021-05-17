台電17日晚上發布緊急停電通知，高雄巿長陳其邁臉書表示，已要求高雄市警察局各分局、交通局、消防局即時啟動應變機制，速派警力在可能交通阻塞路口加強疏導及防範治安突發事故發生。

他也提醒，有事故、危險、受困，請市民朋友立即撥打119。

緊急停電通知指出，今（17）日下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩。

供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。

為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。

目前美濃、三民、仁武區、左營、鳳山部分里回報停電。

根據輪流限電通知第一報指出，今（17）日下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩。

供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至20時發電量僅6成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統晚間20時自動保護設備動作，已有部分地區停電。

此外，台電預計自晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制。仍由C組與D組進行輪流停電，每一輪限電50分鐘，請各組用戶勿搭乘電梯，相關限電資訊如下：

第一輪限電時間2050-2140，限電量150萬瓩，限電戶數約193萬戶。

是否進行第二輪限電，需視電力供需平衡狀況而定。

民眾如欲了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

(中時 )