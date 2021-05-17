又停電了！供電不足緊急分區停電 台電記者會說明

新北市新店區二十張路停電陷入全黑。（截自記者爆料網）

又停電了！台電13日才因人為疏失，導致興達電廠機組全數跳機、全台415萬戶大停電，不料，台電17日晚間又緊急發出停電通知，因20時10分負載突升，供電能力不足，緊急輪流分區停電，停電分組仍是C、D組，包括雙北、宜蘭、高雄等全台至少已有10個區域傳出停電，黑成一片，民眾哀嚎。

台電指出，興達電廠1號機雖於14時25分排除故障及測試完成，14時29分已點火重新升載併聯發電，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。

台電預計自晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制，仍由C組與D組進行輪流停電，每一輪限電50分鐘，請各組用戶勿搭乘電梯，相關限電資訊如下：

第一輪限電時間20：50-21：40，限電量150萬瓩，限電戶數約193萬戶。至於是否進行第二輪限電，需視電力供需平衡狀況而定。

據了解，目前包括基隆、台北市、新北市、桃園、新竹、台中市、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮等地都已有區域停電，瞬間漆黑一片，民眾唉聲連連，直呼：「又來了！」、「手電筒和扇子先準備好」、「以後停電CD組，房價會下跌嗎？缺水、限電...疫情擴散，鬼島台灣」、「台電13日才因內部人為疏失⋯⋯我開始懷疑這是真是假了」。

(中時新聞網)