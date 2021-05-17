PTT鄉民回應台電今日無預警宣布部分地區停電 (翻攝PTT)

台電公司今日晚間於臉書發布臨時通知表示，因用電需求攀升，為維持電力供需平衡，將有部分地區停電。臉書及PTT網友砲轟「部分地區是哪裡？根本製造恐慌」，還有人大酸「太陽(能)晚上不加班，很明顯怠工，不能怪政府，不要造謠，不是停電，是太陽罷工」。

台電指出，今日下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩，供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。

台電說，水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮，為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。

消息一出，網友們氣炸了，有網友表示，到底要停哪個區域哪個編組？什麼時候開始到哪個時間區間？沒頭沒尾的，是要叫民眾怎麼準備停電設備？

還有網友說「不是不缺電？備載10％？」、「部分地區可以明確說出來嗎？難道要我觀落陰問祖先等等家裡會不會停電？」、「這次又是誰要背鍋，按錯鍵的操作員？不小心撞到變電所的小動物？」

PTT鄉民也大酸「這次要怪誰，趕快寫劇本」、「不是缺電，是輪流供電」、「可憐阿，沒風沒水沒太陽，綠能沒辦法派上用場」、「不是缺電，是使用太集中」、「執政前：台電藏電，執政後：台電膨風電」。

還有鄉民表示，台灣是一個以科技和電子產業為經濟命脈的國家，竟然常常缺水又缺電，實在悲哀。

(中時 )