台電指出，今天興達電廠因1號機故障，雖已併聯並緩步升載，但系統供電能力不足，自動低頻電驛動作。今（17）日下午用電需求持續攀升，晚間7時30分負載仍達3487.2萬瓩。今晚8時起C、D組輪流停電，高雄區處轄區受影響變電所計有左營、民族、前鎮、大崗等4所變電所停電，停電戶數共4萬1588戶。今晚高雄天氣悶熱，不少網友家中冷氣瞬間停擺，哀鴻遍野，也有網友自嘲「不缺電？用愛發電吧！」。

又停電了！供電不足緊急分區停電 台電記者會說明

台電表示，供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至晚間8時發電量僅6成。加上水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。

為維持電力供需平衡，系統晚間8時自動保護設備動作，已有部分地區停電。台電預計自晚間8時50分起開始採取分區輪流供電機制。仍由C組與D組進行輪流停電，每一輪限電50分鐘，請各組用戶勿搭乘電梯，相關限電資訊如下：

第一輪限電時間2050-2140，限電量150萬瓩，限電戶數約193萬戶。至於是否進行第二輪限電，需視電力供需平衡狀況而定。台電提醒，民眾如欲了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

(中時 )