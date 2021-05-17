全球晶圓代工龍頭台積電擁有先進製程技術，並與客戶累積長期夥伴關係，加上台灣完整半導體供應鏈，讓台灣半導體實力在全球晶片缺貨的背景下，獲得國際關注，與台灣產業高度重疊的南韓，則是擁有垂直整合製造(IDM)大廠三星電子、記憶體大廠SK海力士，外媒報導指出，南韓政府上周表示，將投入510兆韓元（約4,520億美元，或12.6兆元新台幣）支持該國半導體產業保持優勢。

據CNBC報導，積體電路成為當今經濟命脈，這些晶片為全球科技產業基石，除了iPhone和PlayStation，還成為各國基礎建設以及先進武器的重要組成關鍵，但全球晶片荒卻打擊這一切，從2021年初持續至2022年甚至2023年所形成的晶片荒有相當複雜的問題。也因如此，各國計畫在未來繼年投入數十億美元，確保供應鏈自主，並用來投入建造晶圓代工廠以及研究開發資金來源。

南韓政府上周宣布將投入510兆韓元，支援南韓的民間半導體企業發展，預計透過減稅、融資與基建等方式。多倫多諮詢公司「創新未來中心」（CIF）地緣政治專家Abishur Prakash表示，南韓政府採取戰時會採取的動作，幫助南韓確保未來的安全和獨立，進行所謂的「k半導體戰略」（K-Semiconductor Strategy）計畫。

不過，南韓並非事事第一，分析師公司Forrester副總裁Glenn O'Donnell指出，在晶圓代工領域方面，台灣排行全球第一，南韓第二，美國第三，大陸居於後位。

南韓尤其在半導體產業位居主導地位，全球市占率達65%，三星電子和SK海力士貢獻最多，亞洲晶片製造部分就占全球79%。Glenn O'Donnel表示，很難說南韓投入大量資金就會贏得勝利，因為美國、台灣以及大陸也卯足全力發展半導體產業。

Glenn O'Donnel指出，在全球科技產業競爭下，所有國家都希望能爭奪舉足輕重的地位，並成為全球主要供應鏈的關鍵角色，南韓、日本、美國、歐盟、台灣以及大陸都希望在這場科技奧運上獲得金牌。Glenn O'Donnel認為，建設晶圓代工場大概需要2年時間，成本大多超過100億美元，但以目前的規模與動作來看，還沒有國家可以保證獲得這面金牌。

(中時新聞網)