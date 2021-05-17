對於台電今晚又發出停電通知，網友諷刺，「看好了世界，台灣只示範一次，缺水、缺電、缺疫苗」！

台電今（17）日晚間發出手機警訊指出，下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩。

台電指出，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。

台電表示,系統自動保護會導致機組卸載，因此有部分地區會發生停電情形，但不是分區輪流供電。據悉，此次停電分組仍是C、D組，包括雙北、宜蘭、高雄等全台至少已有10個區域傳出停電，預計將有193萬戶受到衝擊。

對此，網友諷刺，「看好了世界，台灣只示範一次，缺水、缺電、缺疫苗」、「用愛發電是經典」、「不是不缺電？備載10%？」，另外，網友也抱怨，台電官網、備載電力網站都進不去，所以到底要停哪個區域哪個編組？什麼時候開始到哪個時間區間啊？沒頭沒尾的，是要叫民眾怎麼準備停電設備啊！

(中時新聞網)