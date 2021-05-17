台電興達電廠再傳跳機，台灣電力公司桃園區營業處證實，目前桃園、八德、蘆竹和大溪區共約2萬3863戶停電，包括汴園、大華、松樹和蘆竹變電所受影響，預計停到20點50分。

台灣電力公司桃園區營業處指出，低頻電驛動作致汴園、大華、松樹、蘆竹等主變停電中，目前停電戶數2萬3863戶，停電63.64MVA，桃園區營業處強調，目前是緊急卸載停電，稍後20點50分會開始分區輪流停電，與13日狀況相同，呼籲民眾勿使用電梯。

(中時 )