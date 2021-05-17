桃園2萬3863戶停電 台電：會輪流停電 勿用電梯 20:452021/05/17 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園多處傳停電災情。（圖為台灣電力公司桃園區營業處／google map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電興達電廠再傳跳機，台灣電力公司桃園區營業處證實，目前桃園、八德、蘆竹和大溪區共約2萬3863戶停電，包括汴園、大華、松樹和蘆竹變電所受影響，預計停到20點50分。 台灣電力公司桃園區營業處指出，低頻電驛動作致汴園、大華、松樹、蘆竹等主變停電中，目前停電戶數2萬3863戶，停電63.64MVA，桃園區營業處強調，目前是緊急卸載停電，稍後20點50分會開始分區輪流停電，與13日狀況相同，呼籲民眾勿使用電梯。 桃園第一輪停電影響7萬7481戶 傳出1人受困 台電無預警宣布部分地區停電 鄉民大酸「不是停電是太陽罷工」 (中時 ) #停電 #63 #2萬 #38 #桃園區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 供電拉警報台南也停電 黃偉哲說話了 20:492021/05/17 政治 高雄4.1萬戶停電 受影響地區曝光 網友自嘲：用愛發電 20:382021/05/17 生活 台電桃園處宣布結束分區輪流供電 桃總計3起電梯受困 21:532021/05/17 生活 台中第一輪停電看這裡 9區共10萬多戶停電 21:092021/05/17 生活 供電量不足 花蓮9千多戶停電 受影響地區曝光 20:462021/05/17 生活 台電發國家警報預告停電 北市仍有2件電梯受困 21:132021/05/17 社會 禍不單行 分區停電惡夢再起 20:582021/05/17 政治 興達電廠再出狀況 台南市8時許5萬多戶輪流停電 21:002021/05/17 生活 又停電 高市府啟動應變機制 20:492021/05/17 生活 台電分區停電清單 21:082021/05/17 財經 晚間無預警分區停電 新營區1萬298戶受影響 21:342021/05/17 生活 生活熱門新聞 童仲彥直擊萬華背心女當街拉客 曝恐怖現況：這裡最毒 - 生活 高雄仁惠醫院1員工確診 北上足跡曝光 全院清空 - 生活 侯友宜轟封城指引模糊不清 陳時中：應早點提出來 - 生活 桃園新增10確診 足跡包括爭鮮桃園店、全聯福元店 - 生活 大里豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬元 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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