台電17日晚間緊急停電通知，由於下午用電需求持續攀升，高雄興達電廠1號機今天下午因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，點火重新升載併聯發電，為維持電力供需平衡，部分地區將緊急分區輪流停電。對此，出道多年的影視女藝人張倩忍不住痛罵，「又來了！夠了沒，爛政府」。

台電指出，今日下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩，供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。台電也坦言，近期水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮，為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。

據悉，此次停電分組仍是C、D組，包括雙北、高雄等全台至少已有10個區域傳出停電，預計將有193萬戶受到衝擊。

消息一出，網友們氣炸了，有網友表示，到底要停哪個區域哪個編組？何時開始、何時結束？是要叫民眾怎麼因應停電？女星張倩也忍不住痛罵，「又來了！夠了沒，爛政府」。

張倩，本名「張莉莉」，影視劇女演員。國立臺北藝術大學舞蹈系畢業。曾參與演過台灣八點檔節目《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》、《金色摩天輪》、《戲說台灣》。

又來了！夠了沒呀爛府🤬🤬🤬🤬 由張倩發佈於 2021年5月17日 星期一

(中時新聞網)